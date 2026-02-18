Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева, пытается оправдать передачу Крыма Украине в 1954 году. Об этом изданию Daily Storm заявил замглавы крымского парламента и бывший сенатор от полуострова Сергей Цеков.
Ранее Хрущева назвала передачу Крыма «менеджерским ходом» Никиты Хрущева. А подобные меры, как она утверждает, были направлены на сближение Украины с Россией.
На что Цеков ответил, что слова Хрущевой являются чушью, а соответствующее решение Хрущева о включении Крыма в состав УССР — неправильным и несправедливым. По его словам, таким образом правнучка политика пытается оправдать решения своего родственника.
Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, Российская Федерация не аннексировала территорию Крымского полуострова, а пришла на помощь его жителям и не могла поступить другим образом.