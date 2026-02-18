Ричмонд
В Уфе в оранжерее необычно рано расцвела камелия японская

Массовое цветение традиционно приходится на март.

Источник: пресс-служба / Южно-Уральский ботанический сад-институт

В Ботаническом саду в Уфе расцвела камелия японская. Чтобы вырастить это вечнозеленое растение и добиться его цветения, учёным пришлось постараться. Уфимские камелии выращены из семян, полученных по обмену из Португалии в 2018 году.

Семена очень «капризные», а растения при семенном размножении растут очень медленно — первое цветение произошло только через пять лет в 2023 году, рассказали в Ботаническом саду. Кроме того, в природе камелии опыляются насекомыми, а в искусственных условиях оранжереи их пришлось опылять вручную.

Однако усилия оправданы — не только ради красоты цветов, но и ради науки. Камелии, выращенные из семян, обладают уникальным генетическим набором и используются как база для выведения новых сортов и форм и как подвои при прививках более прихотливых камелий.

Что касается красоты, стоит вспомнить, что Коко Шанель выбрала камелию символом своего бренда.