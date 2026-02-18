«Причина — нервозность». Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 26-е место на Олимпиаде

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 26-е место в короткой программе среди 29 участниц и завершила выступление на Олимпиаде, не отобравшись в произвольную программу.
Для выхода в произвольную программу необходимо было занять не ниже 24 места. Сафонова получила 54,57 балла. А первое место в короткой программе заняла Ами Накаи из Японии — 78,71. Россиянка Аделия Петросян набрала 72,89 балла — пятое место.
Главный тренер Олег Васильев оценил выступление Сафоновой так:
— Получилось не все. Виктория выполнила каскад 3−2, а не 3−3, как планировалось. Причина — нервозность, отсутствие должного опыта международных стартов. Но все эти объяснения, конечно, ничего не стоят, — цитирует его Национальный олимпийский комитет.
Напомним, что на Олимпиаде-2022 Сафонова заняла 13-е место, и в Милане расчет был на более высокое место.
— Вика была готова, катала на тренировках хорошо. Но, видимо, не справилась с внутренним волнением и допустила маленькую погрешность, которая стоила нам порядка 5 баллов, — сказал тренер.
18 февраля на старт в квалификации (12.00) во фристайле должны выйти три белоруски: Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова. Их выступление из-за непогоды перенесли с 17 февраля. А в слаломе выступит горнолыжница Мария Шканова (12.00).
