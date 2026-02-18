Нейросеть научили определять эмоциональное состояние по активности мозга

По данным пресс-службы, нейросетевая модель ученых СПб ФИЦ РАН обучена распознаванию эмоций на двух больших базах данных ЭЭГ, которые находятся в открытом доступе для разработчиков. В них содержится обезличенная информация о мозговой активности более 130 человек различного пола и возраста. Для проверки корректности распознавания ученые дополнительно собрали небольшой набор данных еще 16 человек при помощи компактного носимого на голове устройства для записи ЭЭГ. Параллельно они записали на видео этих респондентов для сравнения эффективности двух методов: распознавания эмоций по электроэнцефалограмме и по видеоданным.