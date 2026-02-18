Под Иркутском у иностранца изъяли 128 нефритовых камней на 5 млн рублей

Сотрудники МВД задержали в рабочем посёлке Маркова в Иркутском районе мужчину, который подозревается в незаконном обороте нефрита на сумму почти 5 миллионов рублей. Об этом сообщило Главное управление МВД России по региону.
Оперативники обнаружили партию полудрагоценных камней на территории участка, принадлежащего знакомому задержанного, а также в арендованном гараже. Изъято 128 нефритовых камней, общий вес которых составил свыше 6,5 тонн.
Экспертиза подтвердила, что материал действительно является нефритом.
Мужчина пояснил, что получил камни от товарища. Выяснилось также, что он является гражданином другого государства и находился на территории России без разрешительных документов, нарушая миграционное законодательство.
По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита).
