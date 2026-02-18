Названа сумма, меньше которой бесполезно копить деньги

Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в комментарии агентству «Прайм», передает ИА DEITA.RU.
Она подчеркнула, что наличие такой «подушки» важно вне зависимости от уровня дохода, и для ее формирования вполне достаточно начать откладывать хотя бы 10% от своего ежемесячного дохода или заработка.
По мнению специалиста, оптимальным считается размер сбережений, равный не менее трём, а лучше — шести месяцам расходов. Такого объёма набранных средств достаточно, чтобы выдержать сложные жизненные ситуации, например, внезапную потерю работы или другие непредвиденные обстоятельства, минимизируя при этом негативные последствия.
Важно отметить, что точное определение суммы накоплений сложно, учитывая значительные региональные различия в заработных платах. Валишвили заявила, что даже относительно небольшие сбережения могут оказаться полезными. Размер «кубышки», по её словам, зависит от реальных обязательных расходов человека.
Если семейный бюджет ограничивается лишь базовыми тратами — оплатой коммунальных услуг, продуктов, транспорта и связи — для сохранения стабильности в сложный период потребуется сумма, равная примерно тройке месячных затрат.
В случае же наличия долгов или кредитных обязательств суммы должны быть значительно больше, потому что необходимо обеспечить своевременное погашение кредитных платежей минимум на три месяца, чтобы не оказаться в затруднительном положении.
Кроме банковских вкладов, в распоряжении граждан зачастую есть наличные деньги в российских рублях или валюте, однако точно определить их совокупный объем сложно, подчеркнула Валишвили. Ведь, помимо депозитов, люди могут хранить сбережения наличными, что увеличивает общий запас финансовой прочности, но делает его учет более сложным.