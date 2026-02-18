В Омской области водитель получил 3,5 года колонии за смертельное ДТП

Жителю Полтавского района назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за смертельную аварию. Он также не сможет садиться за руль в течение двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде установлено, что днём 26 июля 2025 года 44-летний мужчина двигался за рулём Opel Vectra по объездной дороге вблизи посёлка Бельдеж. Он не смог оценить обстановку по пути и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2329», который двигался навстречу.
В результате аварии от полученных травм в больнице скончались 76-летний водитель, а также его 75-летняя супруга.
Вину в совершении преступления мужчина признал лишь частично. Помимо основного наказания, суд постановил взыскать с него в пользу дочери погибших 500 тысяч рублей в качестве компенсации.