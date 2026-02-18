Ричмонд
Переговоры по Украине в Женеве возобновятся в 11:00 по московскому времени

Переговоры в Женеве между российской, украинской и американской делегациями возобновятся в 11:00 по московскому времени. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил источник ТАСС.

17 февраля прошел первый день встречи в Женеве по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта. Переговоры, которые начались около 16:00 по московскому времени, продлились порядка пяти часов.

Ранее самолет делегации России во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлился в Женеве. Перелет из Москвы в Женеву продлился девять часов и прошел в обход недружественных государств.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед переговорами с Россией Стив Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа, сказал ему о том, что Москва действительно намерена добиться завершения военного конфликта.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, в свою очередь, сообщил, что во время переговоров по урегулированию конфликта представителям США удалось добиться «впечатляющих уступок» со стороны Украины и стран Европы. Он отметил, что делегация США «наиболее эффективно использует дипломатические ресурсы».

