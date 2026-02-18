Ричмонд
Боец ММА из Новосибирска чудом осталась в шоу «Титаны. Битва сезонов»

В решающем раунде Земфира выступила в паре с Яной Костенко, и они победили, опередив Екатерину Шип и Полину Волчек.

Источник: Пресс-служба ТНТ

В новом выпуске шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ новосибирская спортсменка Земфира Алиева оказалась на грани вылета, но в последний момент проявила стойкость и сохранила место в проекте.

Главным испытанием стал бег по стадиону: участникам нужно было бежать заданным темпом как можно дольше. Земфира не вошла в число сильнейших:

«Мои коротенькие ножки не успевают за “бегущей ракетой”. Я бежала как могла — это была моя максимальная скорость», — поделилась она.

Вместе с 15 другими атлетами сибирячка отправилась на испытание на выбывание — «Толкание бревна». Участники в парах должны были за 8 минут сбить металлический столб. В первом раунде Земфира и Валерий Юшкевич проиграли дуэту Александра Лесного и Сони Александровой и попали в дополнительный поединок.

В решающем раунде Земфира выступила в паре с Яной Костенко, и они победили, опередив Екатерину Шип и Полину Волчек.

«Мы просто рванули с Яной — доля секунды! Даже понять не успели, как выиграли. Фортануло! Чудом осталась!» — радовалась Земфира.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что танцовщице из Новосибирска пришлось покинуть шоу «Титаны. Битва сезонов».