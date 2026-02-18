Ричмонд
Укрупняй и властвуй: в Омске готовится реорганизация налоговых органов

В УФНС России по Омской области объясняют цель укрупнение районных инспекций «повышением эффективности» и уверяют, что «доступность услуг не будет снижена».

Источник: Комсомольская правда

УФНС России по Омской области сообщает о предстоящей реорганизация ведомства путем укрупнения инспекций. В ведомстве уверяют, что омичи не пострадают — «доступность услуг не будет снижена».

«В целях повышения эффективности работы и оптимизации структуры налоговых органов с 15 июня 2026 года в территориальных налоговых органах региона пройдет реорганизация путем укрупнения инспекций», — говорится в сообщении ведомства.

Также налоговики сообщают о том, что произойдет в следствии оптимизации: функции инспекций № 4, № 8 и № 9 перейдут в ведомство налоговиков Центрального округа города Омска. После реорганизации она будет переименована в «Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области». При этом УФНС России по Омской области отдельно подчеркивает факт того, что «реорганизация налоговых инспекций региона не приведет к снижению доступности получения налогоплательщиками услуг».

