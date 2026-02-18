Помощник муфтия Новосибирской области рассказал о праздновании Рамадана

Алимов Мухаммад Фарух, помощник муфтия Новосибирской области, рассказал «АиФ в Новосибирске», в чём суть месяца Рамадана для мусульман, и как его будут проводить верующие в Новосибирске.
Отметим, Рамадан в 2026 году выпал на период с 18 февраля по 19 марта. Именно в этот месяц пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение Корана. В этот месяц, по словам Мухаммада Фаруха, принято много читать Коран. Помимо чтения, важно соблюдать закон Божий и стараться обуздать себя и исправить в себе всё негативное, и начать делать добро. Преодоление себя происходит через пост.
«Рамадан — это священный месяц, месяц поста, является обязательным для каждого верующего. День начинается с утренней молитвой. Примерно, если мы будем смотреть в Новосибирске, начиная с половины седьмого и до шести вечера верующий уже не ест, не пьёт, просто воздерживается от всего. И получается, целый месяц он постится, чтобы обуздать себя, чтобы понять тех людей, которые постоянно голодают, чтобы состоятельные смогли понять тех людей, которые не только в месяц Рамадан, а целый год терпят голод. И в конце месяца Рамадана есть праздник — завершение поста, когда верующие кормят всех людей, вне зависимости от вероисповедания и национальности. Все радуются, что завершили пост и получили милость Всевышнего, прощение за грехи», — рассказал помощник муфтия.
Помимо обычных ежедневных молитв, Рамадан сопровождается дополнительной молитвой, которая совершается вечером и продолжается час-полтора. После происходит разговение — солнце село, и можно приступать к еде после дневного голода.
«В это время особенно верующие стараются всех накормить. Также пышные столы накрывают во многих мечетях и приглашают гостей поесть бесплатно», — добавил Мухаммад Фарух.
Есть и ряд запретов. Мусульмане должны ограничить себя не только в еде, но и в образе жизни.
«Сам пост он подразумевает не только воздержание от еды, питья, но и от близости к супруге в световой день. У верующего также должны поститься органы: язык от плохих слов, глаза от просмотра ненужного, руки от плохого, греховного, и ноги от хождения к греховному. Всё тело, и духовное, и физическое должны поститься, воздержаться максимально от всего плохого», — подчёркивает помощник муфтия.
Рамадан, по словам Мухаммада Фаруха нужен, чтобы человек смягчился к ближнему — соседу, родственнику, оказывал помощь, взаимовыручку, и прошёл через духовное очищение.
В Новосибирской области посетить мечети на время Рамадана верующие могут в любое время. Время молитв в каждой расписано индивидуально.
