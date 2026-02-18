Помощник муфтия Новосибирской области рассказал о праздновании Рамадана

«Рамадан — это священный месяц, месяц поста, является обязательным для каждого верующего. День начинается с утренней молитвой. Примерно, если мы будем смотреть в Новосибирске, начиная с половины седьмого и до шести вечера верующий уже не ест, не пьёт, просто воздерживается от всего. И получается, целый месяц он постится, чтобы обуздать себя, чтобы понять тех людей, которые постоянно голодают, чтобы состоятельные смогли понять тех людей, которые не только в месяц Рамадан, а целый год терпят голод. И в конце месяца Рамадана есть праздник — завершение поста, когда верующие кормят всех людей, вне зависимости от вероисповедания и национальности. Все радуются, что завершили пост и получили милость Всевышнего, прощение за грехи», — рассказал помощник муфтия.