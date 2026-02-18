Путин поздравил российских буддистов с праздником Белого месяца

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Белого месяца (Новый год по лунному календарю), сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что представители этой религиозной конфессии бережно хранят богатое историческое наследие, культурные ценности и духовные традиции, которые передавались из поколения в поколение.
«Буддийские организации принимают активное участие в общественной жизни страны, в реализации востребованных образовательных, благотворительных проектов, вносят деятельный вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление семейных ценностей и воспитание молодёжи», — говорится в тексте поздравления.
Особое внимание Путин обратил на поддержку, которую буддийская община оказывает бойцам СВО и их семьям. Кроме того, российский лидер указал на важность восстановления храмов и памятников архитектуры, а также возведения новых религиозных объектов и просветительских центров.
Напомним, в августе 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство России уделяет пристальное внимание поддержке традиционного российского буддизма и укреплению взаимодействия с религиозными организациями. В пример он привёл работу в рамках реализации программ Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.