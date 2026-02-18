В Свердловской области целый месяц будут отключать телевидение

18 февраля с 10:00 до 16:00 в Ирбите будут наблюдаться перебои в работе каналов первого и второго мультиплекса, а также в эфире Радио России и радио ФМ. 19 февраля В Нижнем Тагиле с 09:00 до 17:00 возможны перерывы в вещании радио, а именно Радио России, «Маяк», «Вести ФМ», «Воскресение», «Вера», «Сибирь», «Наше Радио», и «Шансон».