В Свердловской области целый месяц будут отключать телевидение

В Свердловской области кратковременные отключения теле- и радиовещания продлятся почти месяц — с 18 февраля до 12 марта. Информация об этом содержится на сайте Цифрового эфирного телевидения.
— Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим, в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 5 минут, — говорится на сайте.
18 февраля с 10:00 до 16:00 в Ирбите будут наблюдаться перебои в работе каналов первого и второго мультиплекса, а также в эфире Радио России и радио ФМ. 19 февраля В Нижнем Тагиле с 09:00 до 17:00 возможны перерывы в вещании радио, а именно Радио России, «Маяк», «Вести ФМ», «Воскресение», «Вера», «Сибирь», «Наше Радио», и «Шансон».
Также 19 февраля с 12:00 до 14:00 в селе Сосновское не будут работать каналы первого и второго мультиплекса, а в Сухом Логу с 09:00 до 17:00 будут перебои в эфире каналом первого и второго мультиплекса, а также Радио России, «Воскресение», «Волна ФМ» и «Слог ФМ».