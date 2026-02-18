Хинштейн направится в Москву для продолжения реабилитации после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в среду, 18 февраля, сообщил, что отправляется в Москву для продолжения реабилитации после ДТП.
По его словам, решение далось ему непросто, однако оно не связано с недоверием к курской медицине. Он подчеркнул, что благодарен местным врачам за проведенную операцию и организованное лечение.
— Сейчас лечение как таковое завершено, идет именно реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков. Ускоренная реабилитация возможна только в специализированном профильном федеральном центре, а такие центры есть только в Москве, — сказал глава региона в своем Telegram-канале.
Хинштейн попал в аварию днем 22 января: его автомобиль занесло на повороте и выбросило на обочину. В результате инцидента никто, кроме него, не пострадал.
После того как его прооперировали, чиновник записал видеообращение из Курской областной клинической больницы. Он поблагодарил врачей, сотрудников скорой помощи, которые оперативно привезли его в больницу, и коллег из Министерства здравоохранения России.