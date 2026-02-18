Из-за Солнца в Воронеже возможны перебои ТВ-сигнала с 24 февраля по 6 марта

«Два раза в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора».