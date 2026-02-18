Ричмонд
Из-за Солнца в Воронеже возможны перебои ТВ-сигнала с 24 февраля по 6 марта

Жители региона могут столкнуться с перебоями сигнала телевидения с 24 февраля по 6 марта, сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Источник: АиФ Воронеж

Специалисты пояснили, что это связано с солнечной интерференцией:

«Два раза в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора».

Продолжительность интерференции — не более 15 минут в сутки. При этом современные цифровые технологии вещания и качественные антенны позволяют минимизировать влияние интерференции — явление становится практически неощутимым для телезрителей. При использовании устаревшего оборудования солнечные помехи могут быть заметны на экранах. Для их устранения связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи.