Налоговые органы в Омской области планируют реорганизовать

УФНС России по Омской области сообщает, что с 15 июня этого года в целях повышения эффективности работы и оптимизации структуры налоговых органов региона будет проведена реорганизация через укрупнение инспекций.
В рамках изменений функции Межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы № 4, № 8 и № 9 по Омской области будут переданы Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу города Омска, которая станет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области.
Реорганизация не повлияет на доступность налоговых услуг для граждан, подчёркивают в ведомстве. Все действующие операционные залы продолжают свою работу по следующим адресам:
ул. Федора Крылова, 2 А;
ул. Суворова, 1 А;
ул. Магистральная, 82 Б;
ул. 24 Северная, 171 А.
Налогоплательщики Омской области смогут обращаться по любому из этих адресов для получения необходимой информации, вне зависимости от места их постановки на налоговый учёт.