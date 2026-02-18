Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговые органы в Омской области планируют реорганизовать

Изменения в структуре ведомства произойдут летом.

Источник: Om1 Омск

УФНС России по Омской области сообщает, что с 15 июня этого года в целях повышения эффективности работы и оптимизации структуры налоговых органов региона будет проведена реорганизация через укрупнение инспекций.

В рамках изменений функции Межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы № 4, № 8 и № 9 по Омской области будут переданы Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу города Омска, которая станет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области.

Реорганизация не повлияет на доступность налоговых услуг для граждан, подчёркивают в ведомстве. Все действующие операционные залы продолжают свою работу по следующим адресам:

ул. Федора Крылова, 2 А;

ул. Суворова, 1 А;

ул. Магистральная, 82 Б;

ул. 24 Северная, 171 А.

Налогоплательщики Омской области смогут обращаться по любому из этих адресов для получения необходимой информации, вне зависимости от места их постановки на налоговый учёт.