Когда в России навсегда заблокируют телеграм

С 1 апреля 2026 года Роскомнадзор начнет полную блокировку телеграма. Об этом стало известно после заявления главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского о том, что платформе следует сделать еще несколько шагов для снятия претензий с о стороны властей России.