Два аварийных дома в Уфе изымут у собственников под снос

В Орджоникидзевском и Калининском районах расселят две многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы приняла решение об изъятии двух многоквартирных домов. Оба признаны аварийными и пойдут под снос. Речь идет о доме № 113А на улице Кольцевой в Орджоникидзевском районе и доме № 34А на Кремлевской в Калининском районе.

Расселением займется Служба расселения. Ей предстоит оценить изымаемое жилье и предложить варианты: нанимателям — благоустроенные квартиры по договорам социального найма, собственникам — либо новое жилье, либо денежную компенсацию.

