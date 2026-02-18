Два аварийных дома в Уфе изымут у собственников под снос

Администрация Уфы приняла решение об изъятии двух многоквартирных домов. Оба признаны аварийными и пойдут под снос. Речь идет о доме № 113А на улице Кольцевой в Орджоникидзевском районе и доме № 34А на Кремлевской в Калининском районе.
Расселением займется Служба расселения. Ей предстоит оценить изымаемое жилье и предложить варианты: нанимателям — благоустроенные квартиры по договорам социального найма, собственникам — либо новое жилье, либо денежную компенсацию.
