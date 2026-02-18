Европа исчерпала все закачанные к отопительному сезону запасы газа

Европа фактически исчерпала все свои закачанные на отопительный сезон запасы газа в подземных хранилищах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
Так, с начала отопительного сезона нетто-отбор газа из подземных хранилищ стран ЕС превысил 54,5 миллиардов кубических метров — это 99,9% от летнего закачанного объема. То есть с ПХГ забрали почти все запасы ресурса.
Отбор топлива из подземных хранилищ 15 февраля достиг примерно 475 миллионов кубометров. Совокупный объем изъятий с начала месяца пока лишь на седьмом месте среди максимумов февраля. Сейчас в ПХГ находится около 37 миллиардов кубометров топлива.
Доля выработки электроэнергии за счет ветра в странах ЕС в январе в среднем составила 19%, в феврале — уже 20%. Средняя цена импортируемого газа в Европе в феврале находится на уровне 407 долларов за тысячу кубометров, тогда как в январе она была 415 долларов.
Следует уточнить, что на этой неделе в Европе ожидается более холодная погода по сравнению с предыдущими семью днями. Существенное потепление прогнозируется только к выходным.
Ранее стало известно, что газовые запасы Германии серьезно сократились. Сейчас страна имеет меньше 25% этого ресурса в своих подземных хранилищах.