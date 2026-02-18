Европа исчерпала все закачанные к отопительному сезону запасы газа

Доля выработки электроэнергии за счет ветра в странах ЕС в январе в среднем составила 19%, в феврале — уже 20%. Средняя цена импортируемого газа в Европе в феврале находится на уровне 407 долларов за тысячу кубометров, тогда как в январе она была 415 долларов.