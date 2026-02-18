В Новосибирске ребёнок получил рваную рану, упав около подъезда

Мальчик получил рваную рану возле подъезда дома № 3 на улице Даргомыжского в Новосибирске. По данным ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», у ребёнка диагностировали повреждение левого коленного сустава, сообщает «Прецедент».
Отец ребёнка считает, что сын получил травму из-за плохой уборки придомовой территории. За всю зиму двор убирали несколько раз.
Мужчина намерен подать в суд, так как разговор с УК ни к чему не привёл.
Между тем, руководитель управляющей компании «Комфорт-сервис» Валерия Ахременко сообщила, что 15 февраля дворник посыпал территорию песком и солью. Однако когда именно проходила уборка, неизвестно. В УК отметили, что не отказываются от обязательств.
«Попросили, чтобы родители нам предоставили необходимые документы. Например, фотографию места, где упал ребенок, только тогда может быть принято решение о компенсации ущерба», — прокомментировали в УК.
