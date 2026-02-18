Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ребёнок получил рваную рану, упав около подъезда

В полиции родителей отправили в УК, а там попросили снимки падения.

Источник: НДН.ИНФО

Мальчик получил рваную рану возле подъезда дома № 3 на улице Даргомыжского в Новосибирске. По данным ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», у ребёнка диагностировали повреждение левого коленного сустава, сообщает «Прецедент».

Отец ребёнка считает, что сын получил травму из-за плохой уборки придомовой территории. За всю зиму двор убирали несколько раз.

Мужчина намерен подать в суд, так как разговор с УК ни к чему не привёл.

Между тем, руководитель управляющей компании «Комфорт-сервис» Валерия Ахременко сообщила, что 15 февраля дворник посыпал территорию песком и солью. Однако когда именно проходила уборка, неизвестно. В УК отметили, что не отказываются от обязательств.

«Попросили, чтобы родители нам предоставили необходимые документы. Например, фотографию места, где упал ребенок, только тогда может быть принято решение о компенсации ущерба», — прокомментировали в УК.

Татьяна Картавых