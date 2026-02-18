В Новосибирске ребёнок получил рваную рану, упав около подъезда

Между тем, руководитель управляющей компании «Комфорт-сервис» Валерия Ахременко сообщила, что 15 февраля дворник посыпал территорию песком и солью. Однако когда именно проходила уборка, неизвестно. В УК отметили, что не отказываются от обязательств.