Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после олимпийского перерыва

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой после отдыха в Дубае и олимпийского перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Пресс-служба команды сообщает, что российский игрок принял участие в необязательной тренировке, которая прошла 17 февраля в ледовом комплексе MedStar Capitals Iceplex.
По данным представителей клуба, «Вашингтон» проведет еще пять тренировок перед возобновлением регулярного чемпионата.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате россиянин принял участие в 59 играх, заработав 48 результативных баллов (22 гола и 26 голевых передач). «Вашингтон» в настоящее время занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.