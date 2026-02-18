Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после олимпийского перерыва

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой после отдыха в Дубае и олимпийского перерыва в НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой после отдыха в Дубае и олимпийского перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Пресс-служба команды сообщает, что российский игрок принял участие в необязательной тренировке, которая прошла 17 февраля в ледовом комплексе MedStar Capitals Iceplex.

По данным представителей клуба, «Вашингтон» проведет еще пять тренировок перед возобновлением регулярного чемпионата.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате россиянин принял участие в 59 играх, заработав 48 результативных баллов (22 гола и 26 голевых передач). «Вашингтон» в настоящее время занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.