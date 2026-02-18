Прокуратура вернула государству 7 гектаров земель с 85-летними дубами под Воронежем

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура добилась возвращения в федеральную собственность 7 гектаров земель лесного фонда в Рамонском районе. Участок пытались незаконно приватизировать для хозяйственного использования.
Инцидент произошел на территории урочища «Болдырево» вблизи села Айдарово. Установлено. В 2024 году при отсутствии законных оснований частным лицом был сформирован и оформлен в собственность земельный участок площадью 7 гектаров. Впоследствии эта территория была раздроблена более чем на 50 мелких частей.
Как сообщили в надзорном ведомстве, действия нарушителя противоречили Лесному кодексу РФ, согласно которому участки могут находиться исключительно в федеральной собственности. Особую ценность территории придавали произрастающие на ней деревья, включая дубы возрастом более 85 лет. Незаконное изъятие земель создавало угрозу для вековых насаждений.
Рамонский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора. В настоящее время решение суда исполнено: записи о границах незаконных участков исключены из государственного реестра, и территория вновь оформлена как земля лесного фонда Российской Федерации. Работа по инвентаризации и возврату незаконно приватизированных природных ресурсов продолжается.