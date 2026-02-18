Прокуратура вернула государству 7 гектаров земель с 85-летними дубами под Воронежем

Инцидент произошел на территории урочища «Болдырево» вблизи села Айдарово. Установлено. В 2024 году при отсутствии законных оснований частным лицом был сформирован и оформлен в собственность земельный участок площадью 7 гектаров. Впоследствии эта территория была раздроблена более чем на 50 мелких частей.