В России впервые выдан сертификат на веганский алкоголь

В России начнут выпускать официальный веганский алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

В России сертифицирован первый веганский алкоголь. Документ получила компания «Башспиртпром». Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

«Орган по сертификации Роскачество — Веган выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус», — говорится в сообщении.

В этой продукции, добавили в организации, нет примесей животных компонентов даже на молекулярном уровне.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко назвала в интервью KP.RU плюсы и опасности веганского питания. Ведь веганы оказываются даже от меда, считая его продуктом эксплуатации пчел.

А научные исследования показали, что некоторые веганские продукты увеличивают риск сердечного приступа. Все дело в том, что альтернативы мясу могут содержать много жиров, сахара, соли, консервантов и других химикатов.