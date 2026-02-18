Ричмонд
Бренд Huawei зарегистрировал два товарных знака в России

Huawei зарегистрировал товарный знак для продажи легковых авто и компьютерной техники.

Источник: Комсомольская правда

Китайская компания Huawei зарегистрировала в России два товарных знака. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Заявки были поданы в январе и марте 2025 года от имени «Хуавей Текнолоджис Ко». Положительное решение о регистрации ведомство приняло в феврале 2026 года.

Согласно материалам, под новыми знаками компания планирует выпускать и реализовывать на российском рынке легковые автомобили и иные электрические транспортные средства, а также смарт-часы и компьютерную технику.

Ранее стало известно, что McDonald’s, прекративший работу в России, также зарегистрировал в стране одноименный товарный знак. Заявка была подана в декабре 2024 года, а решение о регистрации Роспатент принял в 2026-м. Новый знак позволяет использовать бренд для продажи продуктов питания, напитков, а также игрушек и посуды.