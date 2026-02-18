Бренд Huawei зарегистрировал два товарных знака в России

Ранее стало известно, что McDonald’s, прекративший работу в России, также зарегистрировал в стране одноименный товарный знак. Заявка была подана в декабре 2024 года, а решение о регистрации Роспатент принял в 2026-м. Новый знак позволяет использовать бренд для продажи продуктов питания, напитков, а также игрушек и посуды.