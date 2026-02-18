Ричмонд
В матче между «Реалом» и «Бенфикой» случился расистский скандал

УЕФА начнет расследование возможного оскорбления футболиста «Реала» Винисисуса.

Источник: Аргументы и факты

Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное разбирательство после инцидента, произошедшего в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» за выход в ⅛ финала. Об этом информирует Madrid Universal.

Расследование инициировано из-за обвинений в расистских оскорблениях в адрес бразильского полузащитника мадридского клуба Винисиуса Жуниора. Инцидент разгорелся после гола Винисиуса на 50-й минуте.

Бразилец отпраздновал взятие ворот у углового флажка в провокационной манере, что вызвало недовольство среди болельщиков «Бенфики». Перед тем как возобновить игру с центра поля, Винисиус указал на главного арбитра Франсуа Летексье, который, в свою очередь, показал на полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни. После этого судья остановил матч и дал понять, что может быть зафиксирован факт расистских высказываний. Игра возобновилась только через девять минут.

УЕФА планирует провести опросы всех участников инцидента, включая нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который утверждал, что Престианни оскорблял Винисиуса расистскими выражениями. Если доказательства не будут предоставлены, санкций не последует. Матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0.