В матче между «Реалом» и «Бенфикой» случился расистский скандал

Бразилец отпраздновал взятие ворот у углового флажка в провокационной манере, что вызвало недовольство среди болельщиков «Бенфики». Перед тем как возобновить игру с центра поля, Винисиус указал на главного арбитра Франсуа Летексье, который, в свою очередь, показал на полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни. После этого судья остановил матч и дал понять, что может быть зафиксирован факт расистских высказываний. Игра возобновилась только через девять минут.