Из-за снегопада в Молдове закрыт ряд пограничных пунктов: Рассказываем, какие КПП не работают

На юге Молдовы временно закроют ряд пограничных пунктов: ограничения вступили в силу с 5:00.
На юге Молдова будет временно приостановлено движение автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Ограничения вступают в силу с 05:00 в связи с закрытием трассы Одесса-Рени для указанной категории транспорта.
В связи с этим временно приостанавливается движение через следующие пункты пропуска:
Паланка — Маяки — Удобное.
Тудора — Староказачье.
Басарабяска — Серпневое-1.
Чадыр-Лунга — Малоярославец-1.
Сэиць — Лесное.
Джурджулешты — Рени.
Чишмикиой — Долинское.
Вулканешты — Виноградовка.
Мирное — Табаки.
Чадыр-Лунга — Новые Трояны.
В Таможенной службе Молдовы сообщили, что мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности движения. Ведомство рекомендует перевозчикам заранее планировать маршруты и использовать альтернативные направления, а также следить за официальными уведомлениями о возобновлении работы пунктов пропуска.
По данным служб, ограничения касаются исключительно пассажирского и грузового автотранспорта, тогда как легковые автомобили могут пересекать границу в обычном режиме, если не будет введено дополнительных ограничений.
