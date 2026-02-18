Ричмонд
Из-за снегопада в Молдове закрыт ряд пограничных пунктов: Рассказываем, какие КПП не работают

В Таможенной службе Молдовы сообщили, что мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности движения.

Источник: Комсомольская правда

На юге Молдовы временно закроют ряд пограничных пунктов: ограничения вступили в силу с 5:00.

На юге Молдова будет временно приостановлено движение автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Ограничения вступают в силу с 05:00 в связи с закрытием трассы Одесса-Рени для указанной категории транспорта.

В связи с этим временно приостанавливается движение через следующие пункты пропуска:

Паланка — Маяки — Удобное.

Тудора — Староказачье.

Басарабяска — Серпневое-1.

Чадыр-Лунга — Малоярославец-1.

Сэиць — Лесное.

Джурджулешты — Рени.

Чишмикиой — Долинское.

Вулканешты — Виноградовка.

Мирное — Табаки.

Чадыр-Лунга — Новые Трояны.

В Таможенной службе Молдовы сообщили, что мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности движения. Ведомство рекомендует перевозчикам заранее планировать маршруты и использовать альтернативные направления, а также следить за официальными уведомлениями о возобновлении работы пунктов пропуска.

По данным служб, ограничения касаются исключительно пассажирского и грузового автотранспорта, тогда как легковые автомобили могут пересекать границу в обычном режиме, если не будет введено дополнительных ограничений.

