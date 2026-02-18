Ричмонд
Беларусь вышла из протокола о взаимодействии таможни стран СНГ

Совмин принял решение по выходу Беларуси из документа по СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Власти приняли решение о выходе Беларуси из протокола о взаимодействии таможни стран СНГ. Соответствующее постановление Совмина (№ 84 от 16 февраля 2026-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Сообщается о выходе Государственного таможенного комитета Беларуси из протокола о взаимодействии таможенных органов стран-участниц СНГ.

В постановлении сказано, что правительство согласилось с предложением таможни о выходе ГТК из протокола о взаимодействии таможенных органов стран СНГ при осуществлении посттаможенного контроля. Напомним, данный документ был подписан в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2012 года.

Указано, что предложение согласовали Министерство иностранных дел и Министерство юстиции. Также Совмин поручил МИД направить соответствующее уведомление о выходе таможенного комитета из этого протокола.

Главные положения постановления вступили в силу со дня принятия.

Еще мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде, морозах и снеге на неделе с 16 по 22 февраля.