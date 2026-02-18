Беларусь вышла из протокола о взаимодействии таможни стран СНГ

В постановлении сказано, что правительство согласилось с предложением таможни о выходе ГТК из протокола о взаимодействии таможенных органов стран СНГ при осуществлении посттаможенного контроля. Напомним, данный документ был подписан в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2012 года.