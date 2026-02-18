Беларусь вышла из протокола о взаимодействии таможни стран СНГ

Власти приняли решение о выходе Беларуси из протокола о взаимодействии таможни стран СНГ. Соответствующее постановление Совмина (№ 84 от 16 февраля 2026-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Сообщается о выходе Государственного таможенного комитета Беларуси из протокола о взаимодействии таможенных органов стран-участниц СНГ.
В постановлении сказано, что правительство согласилось с предложением таможни о выходе ГТК из протокола о взаимодействии таможенных органов стран СНГ при осуществлении посттаможенного контроля. Напомним, данный документ был подписан в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2012 года.
Указано, что предложение согласовали Министерство иностранных дел и Министерство юстиции. Также Совмин поручил МИД направить соответствующее уведомление о выходе таможенного комитета из этого протокола.
Главные положения постановления вступили в силу со дня принятия.
