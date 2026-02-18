В Омске наряжают гигантское чучело Масленицы высотой 16,5 метров

В Омской крепости прямо сейчас наряжают гигантское чучело Масленицы высотой 16,5 метра. На его украшение ушло 250 погонных метров ткани и две недели работы. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
Праздничные гуляния «Где блины — там и мы!» пройдут здесь 22 февраля с 12:00 до 16:00. Омичей ждут концертная программа, блины и народные забавы.
В этом году Масленица в Омске уже отметилась рекордом. Ранее на Зелёном острове установили чучело высотой более 16 метров, хотя изначально заявляли 15. Окончательные размеры стали известны после завершения монтажа. Конструкцию дополнили массивной головой с традиционным кокошником и усиливающей секцией.
Лицо Масленицы украсили сияющим символом солнца — его называют знаком достатка, плодородия и благополучия в новом году. В итоге это чучело стало самым высоким за всю историю празднования Масленицы в Омске и одним из крупнейших в стране.