У юного новосибирца обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку

Обычный медосмотр перед устройством на работу едва не стал для 17-летнего юноши последним — во время УЗИ у него обнаружили гидронефроз почки, при котором орган раздулся до размеров пятилитровой бутылки и занимал почти весь живот. Об этом сообщили в региональном Минздраве.