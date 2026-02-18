Ричмонд
У юного новосибирца обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку

Хирурги срочно провели операцию — через четыре небольших прокола откачали скопившуюся жидкость и удалили поражённый орган.

Источник: Freepik

Обычный медосмотр перед устройством на работу едва не стал для 17-летнего юноши последним — во время УЗИ у него обнаружили гидронефроз почки, при котором орган раздулся до размеров пятилитровой бутылки и занимал почти весь живот. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Парень чувствовал себя абсолютно здоровым и никогда не жаловался на почки. Однако, по словам врачей Детской городской клинической больницы № 1, это была «бомба замедленного действия».

Хирурги срочно провели операцию — через четыре небольших прокола откачали скопившуюся жидкость и удалили поражённый орган. Сейчас пациент идёт на поправку.

