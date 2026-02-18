В Омской области простятся с сельчанином, героически погибшим на СВО

«Виталий Валерьевич родился 2 января 1987 года в рабочем поселке Оконешниково. Вырос в селе Маяк, учился в Маяковской школе. Занимался конькобежным спортом. Работал разнорабочим. После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации убыл в зону специальной военной операции. Служил рядовой командиром мотострелкового отделения мотострелкового взвода 72 отдельной мотострелковой бригады войсковой части 13637. Погиб 18 августа 2023 года при выполнении воинского долга на территории Донецкой Народной Республики. Вечная память и слава нашему Герою!», — говорится в некрологе, размещенном на официальной странице местной администрации.