ДУМ Башкирии утвердило сумму нисаба и фидии на 2026 год

Совет улемов ДУМ РБ также установил размеры обязательных выплат на этот год. Нисаб для выплаты закята (по золоту) составил 940 тысяч рублей. Нисаб для фитр-садака (по серебру) — 120 тысяч рублей. Минимальная сумма фитр-садака — 200 рублей. Для тех, кто обязан выплачивать закят, рекомендуемый размер выше — 1200 рублей. Фидия, которую платят те, кто по состоянию здоровья не может соблюдать пост и не имеет возможности восполнить его позже, установлена в 400 рублей за каждый пропущенный день.