ДУМ Башкирии утвердило сумму нисаба и фидии на 2026 год

Сегодня, 18 февраля, с заходом солнца для мусульман Башкирии наступает благословенный месяц Рамадан — время поста, чтения Корана, милости и прощения. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман республики.
Первый день поста приходится на 19 февраля, четверг. А уже сегодня вечером, после ночного намаза Иша, верующие начнут читать первый таравих-намаз. В мечетях республики его совершают в 20 ракаатов по ханафитскому мазхабу.
Ночь Ляйлятуль-Кадр наступит 16 марта. Всего пост продлится 29 дней. Последний день поста — 19 марта, а 20 марта, в пятницу, мусульмане встретят праздник Ураза-байрам.
Совет улемов ДУМ РБ также установил размеры обязательных выплат на этот год. Нисаб для выплаты закята (по золоту) составил 940 тысяч рублей. Нисаб для фитр-садака (по серебру) — 120 тысяч рублей. Минимальная сумма фитр-садака — 200 рублей. Для тех, кто обязан выплачивать закят, рекомендуемый размер выше — 1200 рублей. Фидия, которую платят те, кто по состоянию здоровья не может соблюдать пост и не имеет возможности восполнить его позже, установлена в 400 рублей за каждый пропущенный день.
