В Иркутской области специалисты должны промаркировать всю рыбу до 1 марта

Ставить рыб на учет нужно не позднее 60 дней после дня их выведения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области специалисты должны промаркировать всю рыбу до 1 марта 2026 года. Такой обязательный учет для животных был введен еще с 2024 года. Тогда маркировали крупный рогатый скот, свиней, пчел и пушных зверей. Сейчас в список попали и объекты аквакультуры.

— Маркировать рыб нужно не позднее 60 дней после дня их выведения или ввоза на территорию страны, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Россельхознадзора Иркутской области и Республики Бурятия.

Для группового маркирования используется табло, закрепляемое на внешнюю стенку. А для индивидуального — кольца, микрочипы и вырезы тканей. Для учета рыбоводам стоит обратиться в государственные ветеринарные службы своих регионов.

