В Иркутской области специалисты должны промаркировать всю рыбу до 1 марта 2026 года. Такой обязательный учет для животных был введен еще с 2024 года. Тогда маркировали крупный рогатый скот, свиней, пчел и пушных зверей. Сейчас в список попали и объекты аквакультуры.