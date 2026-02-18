Мужчину похитили из его дома в Приморье

Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморском крае силовики пресекли деятельность ОПГ, члены которой четыре года занимались вымогательствами, грабежами, разбоями и похищениями людей. Её лидером был 52-летний житель Находки, набравший к себе в банду 12 человек.