Мужчину похитили из его дома в Приморье

В городе Артёме Приморского края совершено дерзкое похищение человека. Как сообщает СУ СК России по региону, группа злоумышленников силой вывезла мужчину из его собственного дома.

Источник: Life.ru

По данным следствия, преступление было совершено 16 февраля. Неизвестные на автомобиле Toyota Prius подъехали к частному дому на улице Лазо. Они затолкали хозяина жилища в машину и скрылись в неизвестном направлении на территории Артёмовского городского округа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое группой лиц с применением насилия». В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты, опрашиваются свидетели, устанавливаются личности похитителей. Местонахождение пострадавшего также пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморском крае силовики пресекли деятельность ОПГ, члены которой четыре года занимались вымогательствами, грабежами, разбоями и похищениями людей. Её лидером был 52-летний житель Находки, набравший к себе в банду 12 человек.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.