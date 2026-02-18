Мужчину похитили из его дома в Приморье

По данным следствия, преступление было совершено 16 февраля. Неизвестные на автомобиле Toyota Prius подъехали к частному дому на улице Лазо. Они затолкали хозяина жилища в машину и скрылись в неизвестном направлении на территории Артёмовского городского округа.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое группой лиц с применением насилия». В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты, опрашиваются свидетели, устанавливаются личности похитителей. Местонахождение пострадавшего также пока неизвестно.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморском крае силовики пресекли деятельность ОПГ, члены которой четыре года занимались вымогательствами, грабежами, разбоями и похищениями людей. Её лидером был 52-летний житель Находки, набравший к себе в банду 12 человек.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.