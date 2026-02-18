Омскому бизнесмену Турманидзе запретили выезд из России

В ходе расследования выяснилось, что он владел имуществом в Грузии, которое позже было выведено из конкурсной массы. Турманидзе, имеющий двойное гражданство, скрывает местонахождение, а его недвижимость в Грузии сейчас оформлена на его дочь. В июле 2025 года он был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о хищении активов банка «Сибэс».