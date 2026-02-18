Омскому бизнесмену Турманидзе запретили выезд из России

Во вторник, 17 февраля, Арбитражный суд Омской области наложил запрет на выезд из России для бизнесмена Левана Турманидзе, который признан банкротом. Ограничение было введено по запросу его финансового управляющего Евгения Борисова, и суд поддержал это ходатайство, сообщают «Коммерческие вести».
Заседание прошло 10 февраля. Ни сам Турманидзе, ни его представитель не пришли в суд, несмотря на извещение.
Финансовый управляющий отметил, что свободный выезд за границу может позволить должнику скрывать свои активы, что нарушает права кредиторов. Судья Сергей Лугувик согласился с этим и ограничил выезд Турманидзе до завершения или прекращения его дела о банкротстве.
Леван Турманидзе был признан банкротом еще в марте 2017 года. Кредиторы, включая ПАО «Национальный банк “Траст”, до сих пор не получили свои деньги.
В ходе расследования выяснилось, что он владел имуществом в Грузии, которое позже было выведено из конкурсной массы. Турманидзе, имеющий двойное гражданство, скрывает местонахождение, а его недвижимость в Грузии сейчас оформлена на его дочь. В июле 2025 года он был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о хищении активов банка «Сибэс».