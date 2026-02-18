Особый режим безопасности на майские праздники и Крестный ход введут в Приморье

В преддверии массовых мероприятий антитеррористическая комиссия Приморья приняла решение о переводе всех оперативных служб в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии региона.
«Режим повышенной готовности всех сил и средств в период проведения праздничных и общественно-политических мероприятий в регионе (в дни 1 и 9 мая, торжественное шествие верующих Крестный ход)», — говорится в сообщении.
Правоохранители совместно с бойцами отряда «Тигр-Правопорядок» и частными охранными агентствами возьмут под круглосуточную охрану все площадки, где будут проходить торжества. Территории оборудуют камерами видеонаблюдения для отслеживания ситуации в режиме реального времени.
Особое внимание уделят и киберпространству. Специалисты усилят мониторинг социальных сетей и интернет-ресурсов, чтобы оперативно выявлять посты и комментарии, призывающие к экстремизму или террору.
В зоне особого риска, по мнению специалистов, находятся подростки и мигранты. Спецслужбы предупреждают: враг активизирует попытки вербовки среди молодежи. Жителей края просят не игнорировать случаи девиантного поведения детей и сообщать о любых подозрениях.
Напомним, что недавно было завершено рассмотрение ряда уголовных дел, связанных с террористической и диверсионной деятельностью в 2025 году в Приморье. В общей сложности за отчетный период выявлено 35 преступлений террористической направленности.