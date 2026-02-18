Активиста, мешающего службе отлова собак во Владивостоке, хотят привлечь к ответственности

В январе этого года бездомная стая набросилась на школьника на парковке жилого комплекса «Аякс» по улице Архангельской в микрорайоне Патрокл. Собак удалось спугнуть очевидцам, и медицинская помощь мальчику не потребовалась, но уголовное дело было возбуждено по двум статьям — о халатности и оказании некачественных услуг.
Услуги по отлову безнадзорных животных во Владивостоке оказывает предприятие «Аристократ». С момента первого обращения по поводу этой своры службой отлова было проведено несколько рейдов по улицам Патрокла. Были выявлены места кормления животных на Морском кладбище, хотя подкармливать безнадзорных животных в Приморском крае с недавних пор запрещено региональным законом. В том числе нельзя оставлять для них еду в доступных местах.
Некий гражданин, называющий себя волонтёром, не позволяет забирать собак, утверждая, что это его подопечные животные. Импровизированный приют для собак был обнаружен в промзоне по улице Чукотской — обустроенные жилища, откуда свора мигрирует на улицы Архангельскую, Можайскую и прилегающие к ним территории. По словам местных жителей, свору видят и во дворах, и на дороге возле выезда с Морского кладбища на объездную трассу, где они кидаются на проезжающие мимо автомобили.
Этот же «волонтёр» якобы препятствовал отлову животных на улице Ватутина. Вероятно, он следит за машиной бригады отлова.
Утверждается, что работники «Аристократа», встретившие «волонтёра» в процессе выполнения вчерашнего наряда от администрации Владивостока на отлов стаи с Патрокла, направили заявление в полицию, чтобы те установили личность мужчины. Как минимум его можно оштрафовать за кормление бездомных животных.