Активиста, мешающего службе отлова собак во Владивостоке, хотят привлечь к ответственности

Некий гражданин, называющий себя волонтёром, не позволяет забирать собак, утверждая, что это его подопечные животные. Импровизированный приют для собак был обнаружен в промзоне по улице Чукотской — обустроенные жилища, откуда свора мигрирует на улицы Архангельскую, Можайскую и прилегающие к ним территории. По словам местных жителей, свору видят и во дворах, и на дороге возле выезда с Морского кладбища на объездную трассу, где они кидаются на проезжающие мимо автомобили.