Алтаец увязался хвостом за военными эшелонами и сливал координаты ВСУ

По данным ведомства, 54-летний мужчина через мессенджер установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. Выполняя его задания, он собирал сведения о местах дислокации подразделений и маршрутах передвижения военной техники одной из частей Вооружённых сил РФ, дислоцированной в Алтайском крае. Собранные данные шпион передавал украинскому куратору.