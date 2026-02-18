Алтаец увязался хвостом за военными эшелонами и сливал координаты ВСУ

По данным ведомства, 54-летний мужчина через мессенджер установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. Выполняя его задания, он собирал сведения о местах дислокации подразделений и маршрутах передвижения военной техники одной из частей Вооружённых сил РФ, дислоцированной в Алтайском крае. Собранные данные шпион передавал украинскому куратору.
Следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве 19-летнего местного жителя приговорили к пяти годам тюрьмы за государственную измену, публичное оправдание терроризма и публикацию ложных сведений о действиях российской армии.
