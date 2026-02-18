Минздрав отменил регистрацию антибиотика, который производится под Новосибирском

Минздрав России отменил регистрацию популярного антибиотика «Макропен». Препарат исключили из государственного реестра лекарственных средств. Производство было локализовано в новосибирском Кольцово. Об этом стало известно из Государственного реестра лекарственных препаратов.
Решение принято на основании заявления уполномоченного юридического лица. Препарат выпускался на площадке в рабочем поселке Кольцово.
Регистрационное удостоверение было выдано еще в 2009 году. Срок действия документа не истек, но владелец сам инициировал отзыв регистрации.