Минздрав отменил регистрацию антибиотика, который производится под Новосибирском

Минздрав РФ исключил препарат из госреестра по заявлению компании-владельца.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав России отменил регистрацию популярного антибиотика «Макропен». Препарат исключили из государственного реестра лекарственных средств. Производство было локализовано в новосибирском Кольцово. Об этом стало известно из Государственного реестра лекарственных препаратов.

Решение принято на основании заявления уполномоченного юридического лица. Препарат выпускался на площадке в рабочем поселке Кольцово.

Регистрационное удостоверение было выдано еще в 2009 году. Срок действия документа не истек, но владелец сам инициировал отзыв регистрации.