Эксперт Моисеев объяснил, могут ли арендаторы отобрать ипотечное жилье у владельцев

Если квартиросъемщик оплачивает проживание в ипотечной квартире, то это не дает ему каких-либо прав на жилье — в таком случае угрозы хозяевам обратиться в налоговую ни на что не повлияют. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
— Это давняя история, когда арендатор грозится обратиться в налоговую. Но это больше слова, проверки налоговой от этого, как правило, не случается. Налоговая инспекция действует более системно и чаще сама проводит анализ обоснованности уплаты налогов, — цитирует эксперта ТАСС.
В Свердловской области вводятся новые правила для владельцев жилья, сдающих его в аренду. Теперь они будут обязаны сообщать в полицию полные данные о своих квартирантах в течение суток.
Адвокат Константин Трапаидзе, в свою очередь, предупредил, что за проживание без регистрации в съемном жилье в другом регионе россиянам грозят штрафы до трех-пяти тысяч рублей. По его словам, контроль за миграцией необходим, особенно учитывая текущую сложную внутреннюю и внешнюю обстановку.