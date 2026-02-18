Эксперт Моисеев объяснил, могут ли арендаторы отобрать ипотечное жилье у владельцев

Если квартиросъемщик оплачивает проживание в ипотечной квартире, то это не дает ему каких-либо прав на жилье — в таком случае угрозы хозяевам обратиться в налоговую ни на что не повлияют. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.