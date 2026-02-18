Собянин рассказал о высокотехнологичном транспортном производстве Москвы

Москва сохраняет позиции одного из ключевых центров транспортного машиностроения в России. Сегодня в столице работает порядка 760 предприятий, выпускающих электронику и оборудование для автомобилей, железнодорожного транспорта, спецтехники, а также элементы дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил Сергей Собянин.
По его словам, в 2025 году отрасль показала стабильную положительную динамику. Производство компонентов для электродвигателей увеличилось в 2,3 раза, выпуск комплектующих для автотранспорта вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Почти на 4% увеличился объем выпуска систем электрической сигнализации и оборудования для обеспечения безопасности и управления движением на железных и автомобильных дорогах, трамвайных и водных маршрутах, а также на парковках, в портах и аэропортах.
При поддержке столичных властей предприятия активно внедряют современные технологические решения, направленные на повышение комфорта и безопасности пассажиров и водителей. Речь идет о системах интеллектуального управления светофорами, электрозарядных станциях, современном освещении, инновационной дорожной разметке и высокотехнологичных знаках. При этом продукция московских производителей востребована не только в столице, но и в регионах страны.
«Нанотехнологический центр композитов», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», занимается созданием изделий из современных композитных материалов. Компания выпускает композитные лотки, защитные футляры для газопроводов, перильные конструкции и дорожные плиты. Эта продукция применяется при строительстве мостов, путепроводов, гидротехнических сооружений и объектов энергетики.
Перила предприятия установлены на автомобильных и железных дорогах по всей России. Материалы центра использовались при строительстве более 30 мостов на федеральных трассах, в проектах защиты Санкт-Петербурга от наводнений, а также на железнодорожном мосту Транссибирской магистрали в Иркутской области.
Отдельное направление — стеклопластиковые водоотводные лотки для магистралей и мостовых сооружений. Они отличаются повышенной износостойкостью и сроком службы, постепенно заменяя традиционные аналоги.
Резидент ОЭЗ «Диагностика-М» разрабатывает и производит поисково-досмотровое и рентгеновское оборудование. Его применяют на железнодорожных вокзалах, в крупнейших аэропортах и в Московском метрополитене. Системы позволяют с высокой точностью выявлять запрещенные предметы и обеспечивают надежную транспортную безопасность.
В развитии столичной подземки участвует и компания «Белый свет 2000», входящая в Московский инновационный кластер. Предприятие выпускает оборудование для аварийного освещения — светильники, эвакуационные указатели, блоки аварийного питания и источники бесперебойного питания. Эти решения используются в тоннелях и на участках линий метро, включая Троицкую и Сокольническую линии, а также в депо «Варшавское». Продукция компании поставляется и в другие регионы — на вокзалы Брянска и Казани, а также в Байкальский железнодорожный тоннель. Часть затрат на закупку оборудования была компенсирована за счет гранта Московского инновационного кластера.
Развитию дорожно-транспортного комплекса способствует система городской поддержки промышленности. В 2025 году Москва заключила ряд офсетных контрактов с предприятиями. В частности, завод «Спецкабель» запустит производство 315 наименований кабельно-проводниковой продукции.
Продукция предприятия уже используется в столичном метро — для информационных систем, связи, противопожарной защиты и обеспечения электропитания поездов. В числе решений — кабель со стальной броней для защиты от грызунов и огнестойкие кабели для систем пожарной безопасности.
АО «Информтехтранс», резидент технопарка «Калибр», более 25 лет разрабатывает радиоэлектронные системы и решения для автоматизации городского транспорта. Компания внедряет технологии интеллектуального управления светофорами, системы информирования участников движения и инструменты распределения транспортных потоков. В Москве работает свыше 4 тысяч светофоров, более чем на 700 из них установлено оборудование предприятия. Вся продукция производится в столице из отечественных комплектующих и поставляется также в регионы и за рубеж. В 2025 году разработки компании были представлены на выставках «Та самая Москва» и «Иннопром» в Екатеринбурге.
Инновационные решения для повышения безопасности дорожного движения выпускает и компания «АИР Магистраль». Предприятие производит дорожные знаки, светофоры, ограждения и автономные световые системы оповещения. С 2022 года компания имеет статус якорного резидента технопарка «Мосгормаш» и пользуется предусмотренными льготами, а также входит в Московский инновационный кластер.
«Благодаря мерам городской поддержки, кооперации с заказчиками и фокусу на импортозамещение столичные предприятия транспортного машиностроения обеспечивают потребности Москвы и наращивают поставки в регионы России и на международные рынки», — заключил Сергей Собянин.