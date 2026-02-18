Собянин рассказал о высокотехнологичном транспортном производстве Москвы

АО «Информтехтранс», резидент технопарка «Калибр», более 25 лет разрабатывает радиоэлектронные системы и решения для автоматизации городского транспорта. Компания внедряет технологии интеллектуального управления светофорами, системы информирования участников движения и инструменты распределения транспортных потоков. В Москве работает свыше 4 тысяч светофоров, более чем на 700 из них установлено оборудование предприятия. Вся продукция производится в столице из отечественных комплектующих и поставляется также в регионы и за рубеж. В 2025 году разработки компании были представлены на выставках «Та самая Москва» и «Иннопром» в Екатеринбурге.