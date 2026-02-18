Одноклассница не пропустила: школьник перепрыгнул через парту и оказался в суде в Талгаре

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, инспектор полиции составил протокол об административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения по ст.434 ч.1 КоАП (Мелкое хулиганство).
При рассмотрении дела судом установлено, что 23 января 2026 года около 12.00 во время урока физики ученик 11 класса, не имея доступа к выходу из-за расположения парты к стене класса и наличия лишь одного выхода, перепрыгнул через парту и вышел в уборную, затем вернулся обратно, извинился перед учителем и вытер парту.
Данное обстоятельство подтверждается видеозаписью с места происшествия и показаниями учителя, которая подтвердила, что не отпустила ученика в уборную. Ученик покинул класс, перепрыгнув через парту, и вернулся обратно, не используя нецензурной брани.
Также судом установлено, что при составлении протокола в отношении несовершеннолетнего не был привлечен защитник.
Постановлением Талгарского районного суда от 4 февраля 2026 года производство в отношении несовершеннолетнего по ч.1 ст. 434 КоАП прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.
В адрес руководства ДП Алматинской области и управления полиции Талгарского района вынесено частное постановление по факту допущенных нарушений.
Постановление вступило в законную силу.