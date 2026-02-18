В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри

В связи с выходом южного циклона вечером 18 февраля, ночью и в первой половине дня 19 февраля в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, заявили ранее в главном управлении МЧС России по республике. Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15−20 м/с, в южных, восточных районах 25−30 м/с, в горах до 35 м/с.