Названа самая популярная рыба для консервов в России

ВАРПЭ назвала кильку самой популярной рыбой для консервации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самой популярной рыбой в России для консервации стала килька, следом за ней с большим отрывом идут тунец и скумбрия, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Самым популярным сырьем для производства рыбных консервов в России стала килька, за ней с большим отрывом следуют тунец и скумбрия», — сказал Зверев со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор национальной маркировки «Честный знак»).

Он отметил, что с декабря 2024 года в России действует обязательная маркировка консервированной и пастеризованной продукции из рыбы, ракообразных и водорослей. За это время, по данным ЦРПТ, производители и импортеры промаркировали 325,8 тысячи тонн рыбной консервации.

Зверев уточнил, что консервов из кильки промаркировали 69,12 тысячи тонн. «В 2025 году вылов кильки вырос на 9,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 79,2 тысячи тонн», — добавил президент ассоциации.

Помимо этого, консервов на основе тунца промаркировано 24,3 тысячи тонн, а скумбрии — 24,1 тысячи тонн.

Почти треть рыбной консервации производится в Москве и Московской области — порядка 105,7 тысячи тонн продукции за минувший год, за ними следуют Калининградская область — 98,6 тысячи тонн и Приморский край — 30,7 тысячи тонн.

Глава ВАРПЭ также напомнил, что консервы остаются самым продаваемым видом рыбопродукции в стране, занимая четверть «рыбной корзины» россиян.

Ранее в организации сообщили, что сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска.