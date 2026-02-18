Новосибирская область может столкнуться с серьёзным паводком весной

Весна 2026 года в Новосибирской области грозит неблагоприятной паводковой обстановкой. Об этом предупредил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, пишет МК Новосибирск.
По его словам, запасы снега сейчас значительно превышают норму, а из-за длительных морозов почва глубоко промёрзла. Это резко снижает её способность впитывать талую воду и создаёт высокий риск подтоплений, особенно в районах малых рек.
