Новосибирская область может столкнуться с серьёзным паводком весной

МЧС предупреждает о высоком риске подтоплений.

Источник: Аргументы и факты

Весна 2026 года в Новосибирской области грозит неблагоприятной паводковой обстановкой. Об этом предупредил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, пишет МК Новосибирск.

По его словам, запасы снега сейчас значительно превышают норму, а из-за длительных морозов почва глубоко промёрзла. Это резко снижает её способность впитывать талую воду и создаёт высокий риск подтоплений, особенно в районах малых рек.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» ограничили движение транспорта.