Бизнесмен из Владивостока передумал строить гостиницу под Артёмом

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) через суд расторгла соглашения об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), заключенного с ООО «Гранада» (Владивосток) в 2019 году, сообщает ИА PrimaMedia.
По условиям соглашения, инвестор в обмен на преференции Свободного порта взял на себя обязательство построить гостиничный комплекса на 60 номеров в районе побережье бухты Муравьиной под Артёмом.
Проект планировалось реализовать в 2019—2024 годы. Сумма капитальных вложений должна была составить 183 млн рублей, не так уж и много для строительства такого объекта.
Однако резидент СПВ не выполнил условия соглашения — не осуществил капитальные вложения, не погасил задолженность по аренде земельного участка и не заключил с КРДВ дополнительное соглашение.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Гранада» зарегистрировано в июне 2019 года. Владельцем и генеральным директором компании является предприниматель Геннадий Кариков, владелец еще трех компаний во Владивостоке, основным видом деятельности которых заявлена «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».
«Ссылаясь на то, что в установленный срок ответчик не устранил вышеуказанные нарушения, истцом в его адрес было направлено уведомление о расторжении соглашения. Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможно, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края», — сообщила пресс-служба суда.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.