Вратарь ПСЖ Сафонов подвел итоги напряженного матча ЛЧ с «Монако»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал исход напряженной встречи с «Монако» в первом матче плей‑офф Лиги чемпионов, который завершился победой команды российского футболиста. Его слова приводит официальный сайт УЕФА.
«“Монако”» показал нам, что это Лига чемпионов, здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа", — сказал Сафонов.
В отношении ответного матча вратарь «Пари Сен-Жермен» заявил о готовности его команды к любым сценариям развития событий.
Напомним, 17 февраля ПСЖ победил «Монако» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монте-Карло. Ответная встреча команд запланирована на среду, 25 февраля. Матч пройдет на парижском стадионе «Парк де Пренс».
Ранее сообщалось, что Сафонов получает в ПСЖ €250 тысяч в месяц до вычета налогов, что делает его оклад одним из самых низких в команде.