Вратарь ПСЖ Сафонов подвел итоги напряженного матча ЛЧ с «Монако»

«“Монако”» показал нам, что это Лига чемпионов, здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа", — сказал Сафонов.