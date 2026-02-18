«Попытка задеть»: Гогунский перепутал возраст дочери Миланы Стар в поздравлении

Актер Виталий Гогунский расстроил свою дочь, певицу Милану Стар в день ее 16-летия. Актер перепутал возраст наследницы, когда попытался поздравить ее в соцсетях, и публикация вызвала у девушки негативные эмоции.
Гогунский так и не поздравил Милану лично, как не делал это восемь лет. Он выложил карусель с фотографиями и коллажами из публичных источников и поздравил ее «с совершеннолетием». Помогать дочери он по-прежнему не собирается, предлагая лишь раз в полгода прислать своего водителя для компенсации расходов на трансфер.
По словам близких, Милана Стар увидела пост отца во время празднования дня рождения и, хотя пыталась скрыть свои чувства, было видно, что ее расстроил поступок Гогунского.
— Милану пост отца очень расстроил. Она увидела его прямо во время празднования дня рождения в кругу друзей и подруг. Девочка хоть и старалась держать лицо при друзьях, но было видно, как поступок отца и очередная попытка задеть ее публично, расстроили ребенка, — рассказали источники StarHit.
Ранее модель Ирина Маирко, мать Миланы Стар, подарила дочери на день рождения квартиру в Москве. Гогунский в интервью прокомментировал это событие. Он отметил, что дочь и ее мать живут в хороших условиях и могут позволить себе такие подарки.