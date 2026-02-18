«Сны Сибири», «Импрессионисты» и «Диалог поколений»: минкульт раскрыл планы на 2026 год

Более 40 международных проектов, масштабная реконструкция двух театров и юбилей легендарного кинотеатра — министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков на пресс-конференции в ТАСС рассказал о ключевых событиях года. Всего в 2026-м регион примет порядка 250 мероприятий — от фестивалей кукол до выставок мирового уровня.