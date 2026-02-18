Ричмонд
СВО
«Сны Сибири», «Импрессионисты» и «Диалог поколений»: минкульт раскрыл планы на 2026 год

Новосибирцев в 2026 году ожидает масштабная культурная программа.

Источник: НДН.ИНФО

Более 40 международных проектов, масштабная реконструкция двух театров и юбилей легендарного кинотеатра — министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков на пресс-конференции в ТАСС рассказал о ключевых событиях года. Всего в 2026-м регион примет порядка 250 мероприятий — от фестивалей кукол до выставок мирового уровня.

Международный вектор: Китай, Европа и «Транссибирский Арт-фестиваль»

Главным событием первой половины года станет XIII Транссибирский Арт-фестиваль под руководством народного артиста СССР Владимира Репина. С 17 марта по 8 апреля фестиваль представит юбилейную образовательную программу и российско-китайский спектакль.

Культурный обмен с КНР продолжится:

  • апрель — май — персональная выставка китайского художника Сунь Кэ в Художественном музее;
  • октябрь — театр «Красный факел» примет участие в театральном фестивале в Китае.

Среди других международных проектов:

  • 8—14 июня — фестиваль кукол с участием зарубежных коллективов;
  • 19—22 апреля — фестиваль оркестров;
  • июнь — военно-исторический фестиваль в Колыванском районе;
  • октябрь — ноябрь — фестиваль «Царица песни».

Всероссийская афиша: от «Театрального поезда» до фестиваля науки

Межрегиональное сотрудничество станет одной из визитных карточек года. Весной в Новосибирск прибудет «Театральный поезд» с коллективами из Томска и Кемерово. Осенью ответный визит нанесут новосибирские театры.

Ключевые всероссийские события:

  • июнь — ежегодный бард-фестиваль;
  • 26—27 июня — фестиваль национальных культур, гастрономические и ремесленные выставки на набережной;
  • август — международный фестиваль «Книжная Сибирь» в Театральном сквере у НОВАТа;
  • осень — V фестиваль научно-индустриального кино.

Областные проекты: юбилеи, олимпиада и «Сны Сибири»

Региональная программа включает около 250 событий. Особое место займут юбилейные торжества.

100-летие кинотеатра «Победа» отметят в июне масштабным праздником «Лето начинается в Победе». Ровно 20 лет назад легендарный кинотеатр открылся после реконструкции.

Главные выставочные проекты:

  • первая половина года — выставка «Сны Сибири» в Художественном музее;
  • весна — «Импрессионисты в Сибири»;
  • 9 мая — фотовыставка «Женщины и дети сквозь память ВОВ»;
  • 2 октября — 22 ноября — экспозиция Музея МХАТ о Булгакове и его связи с театром.

В течение года в муниципальных районах области будет работать передвижная выставка, посвященная Брестской крепости.

Музыкальные фестивали: Мацуев, Спиваков и Пасха

Концертный сезон 2026 года обещает быть насыщенным:

  • апрель — «Пасхальный фестиваль» в Государственном концертном зале;
  • международный фестиваль Владимира Спивакова (даты уточняются);
  • 2—4 октября — фестиваль Дениса Мацуева «Диалог поколений»;
  • оперный фестиваль с участием Василисы Бержанской;
  • октябрь — ноябрь — фестиваль «Царица песни».

Инфраструктура: «Первый театр» и «Старый дом» ждут миллиарды

Ключевые новости коснулись двух знаковых площадок.

«Первый театр» получил в пользование здание бывшего кинотеатра «Горизонт». Сейчас оформляются документы, после чего встанет вопрос о финансировании ремонта. На первоочередные работы — ремонт крыши — уже запланировано 30 млн рублей. Около 10 млн ранее выделили на внутреннюю отделку зала и гримёрок.

Для театра «Старый дом» разработан проект реконструкции. Документы готовятся к участию в конкурсных процедурах, поскольку сумма для областного бюджета «неподъёмная» — требуется почти 1 миллиард рублей.

Всего в 2026 году в Новосибирской области запланировано порядка 250 международных, всероссийских и региональных мероприятий.

Андрей Лактионов