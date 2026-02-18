Huawei зарегистрировала в России товарные знаки для продажи автомобилей и часов

Заявки на регистрацию были направлены в ведомство в январе и марте 2025 года от компании «Хуавей Текнолоджис Ко». Положительное решение о регистрации принято в феврале 2026-го. Согласно документам, под новыми брендами компания намерена производить и реализовывать в РФ легковые автомобили, включая электрические транспортные средства, а также смарт-часы и компьютерное оборудование.