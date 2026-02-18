Huawei зарегистрировала в России товарные знаки для продажи автомобилей и часов

Заявки на регистрацию были направлены в ведомство в январе и марте 2025 года от компании «Хуавей Текнолоджис Ко». Положительное решение о регистрации принято в феврале 2026-го. Согласно документам, под новыми брендами компания намерена производить и реализовывать в РФ легковые автомобили, включая электрические транспортные средства, а также смарт-часы и компьютерное оборудование.
Huawei является одним из крупнейших мировых поставщиков информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств. Компания основана в 1987 году и работает более чем в 170 странах мира.
Ранее Life.ru сообщал, что американская корпорация Apple решила продлить действие восьми своих товарных знаков на территории России. В ведомстве уточнили, что под данными брендами компания намерена реализовывать в РФ смартфоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи.
