Huawei зарегистрировала в России товарные знаки для продажи автомобилей и часов

Китайская корпорация Huawei зарегистрировала в России два товарных знака, под которыми планирует продавать автомобили и часы. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Источник: Life.ru

Заявки на регистрацию были направлены в ведомство в январе и марте 2025 года от компании «Хуавей Текнолоджис Ко». Положительное решение о регистрации принято в феврале 2026-го. Согласно документам, под новыми брендами компания намерена производить и реализовывать в РФ легковые автомобили, включая электрические транспортные средства, а также смарт-часы и компьютерное оборудование.

Huawei является одним из крупнейших мировых поставщиков информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств. Компания основана в 1987 году и работает более чем в 170 странах мира.

Ранее Life.ru сообщал, что американская корпорация Apple решила продлить действие восьми своих товарных знаков на территории России. В ведомстве уточнили, что под данными брендами компания намерена реализовывать в РФ смартфоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.