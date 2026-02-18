Ричмонд
В Омске 16% сотрудников организаций планируют продлить отдых на 23 февраля

Для этого трудоустроенные омичи воспользуются отпуском или отгулами.

Источник: Комсомольская правда

Почти 16% работающих региона планируют продлить очарования «мужского» праздника дополнительными днями — отпуском или отгулами. Таким данными поделились аналитики портала SuperJob на основании проведенного опроса омичей.

К трем нерабочим дням подряд, которые состоятся в честь Дня защитника Отечества, некоторые работающие омичи планируют прибавить дополнительные выходные. Для этого 16% жителей региона намерены использовать отпуск или отгулы. Больше настроены на длительный отдых омские мужчины — таких оказалось 20%. А вот омички не видят особой прелести в продлении для себя мужского праздника — желание побыть в последнюю неделю вне работы изъявили всего 12% жительниц Омской области. Также аналитики отметили, что 64% омичей не воспринимают День защитника Отечества в качестве возможности отдохнуть дольше положенных выходных.

