В Омске 16% сотрудников организаций планируют продлить отдых на 23 февраля

К трем нерабочим дням подряд, которые состоятся в честь Дня защитника Отечества, некоторые работающие омичи планируют прибавить дополнительные выходные. Для этого 16% жителей региона намерены использовать отпуск или отгулы. Больше настроены на длительный отдых омские мужчины — таких оказалось 20%. А вот омички не видят особой прелести в продлении для себя мужского праздника — желание побыть в последнюю неделю вне работы изъявили всего 12% жительниц Омской области. Также аналитики отметили, что 64% омичей не воспринимают День защитника Отечества в качестве возможности отдохнуть дольше положенных выходных.